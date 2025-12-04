Fausto Leali arriva a Stintino: appuntamento il 30 dicembreFra le altre iniziative in programma per le feste, il villaggio di Babbo Natale, il concerto di Natale in chiesa, la parata del 26 dicembre ma anche la tombolata sociale
Il Natale accende Stintino con un programma ricco di appuntamenti, luci e musica che accompagneranno il pubblico dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Ospite d’eccezione della manifestazione Naddali a L’Isthintini sarà il cantante Fausto Leali, in concerto martedì 30 dicembre dalle ore 21, in largo Cala d’Oliva.
Nella stessa giornata, a partire dalle 12 la Sagra del cinghiale che proseguirà anche la sera. Il 14 dicembre l’appuntamento è con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, il 26 dicembre la Parata che partirà dalla Piazza dei 45 e il musical Disney e musica dai Balconi, fino alla esibizione della Disorchestra e alla tradizionale Tombolata sociale prevista il 29 dicembre, feste che culmineranno con l’arrivo della Befana a bordo del trenino.
Il 20 dicembre il concerto di Natale con ospiti la Corale Rossini e i Cantori Via Majore, in programma alle 21 nella chiesa Immacolata Concezione; il 25 alle ore 16 gli Zampognari itineranti con partenza da largo Cala d’Oliva.
Un ricco cartellone di eventi messo a punto dall’assessorato alla Cultura, guidato da Marta Diana. Un mese di attività, spettacoli e momenti da condividere in famiglia e con gli amici.