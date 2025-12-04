Il Natale accende Stintino con un programma ricco di appuntamenti, luci e musica che accompagneranno il pubblico dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Ospite d’eccezione della manifestazione Naddali a L’Isthintini sarà il cantante Fausto Leali, in concerto martedì 30 dicembre dalle ore 21, in largo Cala d’Oliva.

Nella stessa giornata, a partire dalle 12 la Sagra del cinghiale che proseguirà anche la sera. Il 14 dicembre l’appuntamento è con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, il 26 dicembre la Parata che partirà dalla Piazza dei 45 e il musical Disney e musica dai Balconi, fino alla esibizione della Disorchestra e alla tradizionale Tombolata sociale prevista il 29 dicembre, feste che culmineranno con l’arrivo della Befana a bordo del trenino.

Il 20 dicembre il concerto di Natale con ospiti la Corale Rossini e i Cantori Via Majore, in programma alle 21 nella chiesa Immacolata Concezione; il 25 alle ore 16 gli Zampognari itineranti con partenza da largo Cala  d’Oliva.

Un ricco cartellone di eventi messo a punto dall’assessorato alla Cultura, guidato da Marta Diana. Un mese di attività, spettacoli e momenti da condividere in famiglia e con gli amici. 

