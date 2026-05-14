Eurovision Song Contest, al via la seconda semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Ad aprire la serata che anche quest’anno ha il commento italiano di Gabriele Corsi con l’esordiente Elettra Lamborghini, un numero affidato ai conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sulle note del brano “Wasted Love”, con il quale il controtenore viennese JJ aveva vinto l’edizione 2025 a Basilea, in Svizzera.

Si parte subito con la gara: prima la Bulgaria con Dara e “Bangaranga”, subito dopo l’Azerbaigian con Jiva e “Just Go” mentre la Romania ci prova con Alexandra Căpitănescu e “Choke Me”. Il primo momento atmosferico arriva con il Lussemburgo con Eva Marija e “Mother Nature”, in netto contrasto con l’energia della Cechia di Daniel Žižka e “Crossroads”.

Tra i Big 4 (dopo la rinuncia della Spagna in protesta con la partecipazione di Israele) si esibisce poi la Francia con la 17enne Monroe e “Regarde!”, tanto (troppo) simile a Rosalìa e alla sua hit “Berghain”. L’Armenia con Simón e “Paloma Rumba” passa inosservata mentre conquista la Svizzera di Veronica Fusaro (padre calabrese di Acri) con “Alice”, una sorta di thriller intimista. Tra le migliori in gara, anche se purtroppo non supera la semifinale.

Cipro invece torna a giocare la carta dance con una incerta Antigoni e “Jalla”. Fuori gara l’Austria, Paese ospitante, con Cosmó e “Tanzschein”, ipnotica e già virale sui social. Sonorità dark per la Lettonia con Atvara e “Ēnā” mentre si conferma una dei favoriti la Danimarca di Søren Torpegaard Lund con “Før Vi Går Hjem”.

L’Australia ci crede con Delta Goodrem ed “Eclipse”, l’Ucraina con gli acuti di “Ridnym” di Leléka che non dimentica la guerra nel suo Paese.

Tra i più forti il Regno Unito, già qualificato, con Look Mum No Computer e un’inedita celebrazione del tedesco con “Eins, Zwei, Drei”. Chiudono l’Albania di Alis con “Nân”, Aidan per Malta con “Bella”, mentre la Norvegia con Jonas Lovv e “Ya Ya Ya” prova a superare il record negativo delle 12 volte in fondo alla classifica.

Al termine delle votazioni ecco i dieci finalisti di oggi e di martedì, che sabato 16 maggio sfideranno Sal Da Vinci per l’Italia e gli altri Big Four Regno Unito, Francia, Germania oltre all’ospitante Austria.

Bulgaria - Dara Bangaranga

Romania - Alexandra Căpitănescu Choke Me

Cechia - Daniel Žižka Crossroads

Cipro - Antigoni Jalla

Danimarca - Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem

Australia - Delta Goodrem Eclipse

Ucraina - Leléka Ridnym

Albania - Alis Nân

Malta - Aidan Bella

Norvegia - Jonas Lovv Ya Ya Ya

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Moldavia - Satoshi Viva, Moldova!

Svezia - Felicia My System

Croazia - Lelek Andromeda

Grecia - Akylas Ferto

Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen Liekinheitin

Israele - Noam Bettan Michelle

Belgio - Essyla Dancing on the Ice

Lituania - Lion Ceccah Sólo quiero más

Polonia - Alicja Pray

Serbia - Lavina Kraj mene

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Italia - Sal Da Vinci Per sempre sì

Francia - Monroe Regarde!

Regno Unito – Look Mum No Computer Eins, zwei, drei

Austria – Cosmó Tanzschein

Germania - Sarah Engels Fire

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