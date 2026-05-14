Un incontro fra arte e testimonianza per accrescere la consapevolezza attorno alla malattia, e avvicinare chi la vive. Questo venerdì nel capoluogo debutterà "Musica e parole per la Sla", negli spazi di Fermata216 con dibattito, concerto e letture per sensibilizzare sul tema della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Dalle 18 in via Giardini 216, nel quartiere di Villanova, l'intero ricavato della serata andrà in beneficenza all'associazione Insieme si può Odv.

La Sla è una condizione che non invade solo la quotidianità individuale, ma coinvolge inevitabilmente anche famiglie e relazioni di chi ne sia afflitto. E proprio dalla necessità di creare uno spazio sicuro fatto di ascolto, coscienza e vicinanza, nasce l'iniziativa promossa da Le Pergamene di Melquiades in collaborazione con Isfop, le cui corsiste hanno reso possibile l'evento al culmine del percorso formativo guidato dai docenti Davide Madeddu e Marta Cicilloni.

Una restituzione che sarà aperta al pubblico, accogliendo i primi visitatori con apertura e presentazione, alle quali seguirà poi il dibattito aperto, dalle 18:30 con la partecipazione di un neurologo, un caregiver e della squadra di Insieme si può, portando insieme competenze mediche, esperienza diretta e riflessione collettiva. Alle 19 spazio alla musica, con il duo piano e voce degli EverRy Duo, formati da Everaldo Abis e Rita Manca, per poi passare alle letture di alcuni brani da "Memorie di un'anima", libro di Danilo Mallò che affronta la malattia e le sue conseguenze in prima persona.

Oltre alla devoluzione del ricavato all'Odv ospite, nel corso della serata sarà attivato anche il crowdfunding solidale, per permettere l'acquisto del cosiddetto sofao (carrozzina da bagno e accesso all'acqua), con la possibilità di offrire anche un contributo simbolico a sostegno della ricerca sulla Sla.

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