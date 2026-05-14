EroCaddeo in tour per tutta l’estate. Dopo il grande successo del Club Tour, con il quale ha portato in giro il primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, registrando diversi sold out, il giovane cantautore di Sinnai annuncia oggi il “lontano da casa - tour estivo” in partenza il 31 maggio dalla sua Cagliari, dove a Natale ha tenuto il primo concerto dopo X Factor.

Un titolo che riprende l’ultimo singolo, “lontano da casa”, un brano che racconta ciò che resta quando si sceglie di partire: la distanza da un luogo che continua ad abitare i pensieri, le abitudini e i gesti di ogni giorno, anche quando la vita porta altrove.

In una nuova dimensione live, quel sentimento diventa un viaggio condiviso con il pubblico, attraversando città, palchi e ritorni. Con eroCaddeo sul palco trova spazio il racconto di una generazione in movimento, sospesa tra partenze, nostalgia e appartenenza, dando nuova forma a un legame che non si spezza, ma cambia insieme a chi cresce.

Ecco il calendario delle date confermate del “lontano da casa - tour estivo”, prodotto e organizzato da OTR Live:

31 MAGGIO - CAGLIARI - ATENEIKA

27 GIUGNO - NAPOLI - TBA

28 GIUGNO - PERUGIA - L’UMBRIA CHE SPACCA (TALK + MINI LIVE)

4 LUGLIO - RIOLUNATO (MO) - LUNARIO FEST

5 LUGLIO - SEGRATE (MI) - CIRCOLO MAGNOLIA

9 LUGLIO - SAVONA - SAVONA DOWNTOWN MUSIC FESTIVAL

20 LUGLIO - CABRAS (OR) - TEATRO DI THARROS

26 LUGLIO - SAUZE D’OULX (TO) - LOCALITÀ SPORTINIA

8 AGOSTO - STINTINO (SS) - PIAZZA DEI 45

5 SETTEMBRE - PALAU (OT) - PIAZZALE FRONTEMARE

(Unioneonline)

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