Dopo un sonno sepolcrale arriva finalmente il risveglio, a colpi di lenti riff distorti e atmosfere tenebrose: venerdì al Fabrik di Cagliari andrà in scena il live di presentazione per "Toward The Storm", il nuovo lavoro della band doom-death sarda Ilienses Tree. Ad accompagnare il gruppo, sul palco di via Mameli 216, lo sludge metal dei conterranei The Blacktones e le performance audiovisive del collettivo Devotion, a partire dalle ore 22.

Pubblicato lo scorso 1 maggio per l'etichetta belga Meuse Music Records, "Toward The Storm" riprende le suggestioni metalliche del gruppo per condurle verso tematiche come dolore, alienazione, perdita d'identità e resistenza individuale, in un cammino oscuro e introspettivo nell'intrinseca fragilità umana. Nella costante lotta contro gli abissi della psiche, il quintetto va alla ricerca del disperato bisogno di guarigione di significato, con la tempesta come metafora del confronto con i propri demoni interiori e ogni brano che assume una portata riflessiva e confessionale.

Dopo uno iato durato quasi sei anni e iniziato dall'ultimo "Till Autumn Comes" (2019), gli Ilienses Tree fanno ritorno con un album che riafferma con chiarezza un'identità artistica fiera e solida, che trova oggi rappresentazione nei membri Maurizio Meloni (voce), Simone Milia (chitarra), Matteo Maccioni (chitarra), Claudio Kalb (basso) e Gianmarco Vacca (batteria).

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