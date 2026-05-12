Eurovision Song Contest, la prima semifinale parte col botto.

Ad aprire le danze la Moldavia con Satoshi e la patriottica “Viva, Moldova!”, un brano che punta tutto sull’energia folk-pop e sul coinvolgimento del pubblico. Quindi la Svezia: FELICIA, mascherina a coprire il volto a causa di un’ansia sociale di cui soffre fin da bambina, porta “My System”, una produzione elettro-pop moderna in linea con la tradizione scandinava dell’Eurovision.

Ed ecco la Croazia, rappresentata dal gruppo al femminile LELEK con la cosmica “Andromeda”, una canzone piuttosto complicata che racconta di un popolo segnato dalla guerra. Mentre la Grecia si affida ad Akylas, uno dei favoriti, e alla magnetica “Ferto”, in italiano “portamelo”. Vestito come un Pokemon, attraversa la scena in monopattino, tra videogiochi, statue greche e donne in abito tradizionale.

Il Portogallo celebra la tradizione lusitana con i Bandidos do Cante e “Rosa”: obiettivo (non troppo riuscito) fondere la tradizione corale alentajana, patrimonio Unesco, con sonorità contemporanee. Hanno almeno il merito di farci ascoltare la prima cosa diversa. Dalla Georgia arrivano invece i giovanissimi Bzikebi con “On Replay”: vincitori del Junior Eurovision nel 2008 a Cipro con la canzone "Bzz..", di giallo e nero vestiti come vespine volano via senza lasciare il segno.

E finalmente ecco Sal Da Vinci: fuori gara per diritto di accesso diretto alla finale, con “Per sempre sì” mette in scena un matrimonio all’italiana tra lampadari, fuochi d’artificio, alberi di limoni e luci dorate. Si parte con lo sposo – Marcello Sacchetta, volto di Amici e X Factor che firma la coreografia del brano – che sceglie l’abito con gli amici mentre Sal canta indossando un completo bianco realizzato da uno stilista napoletano. E poi la sposa, Francesca Tocca, anche lei volto noto di Amici, che percorre lentamente la passerella mentre Sal diventa simbolicamente il celebrante, srotolando l’abito che si trasforma poi nel tricolore.

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