Tra le manifestazioni di contorno alla Cavalcata Sarda è tra le più attese. Sabato dalle 18 e domenica dalle 18.30 piazza d'Italia a Sassari ospita “Suoni, danze e voci di Sardegna”, l’ormai tradizionale rassegna di musiche, canti e balli sardi con la direzione artistica di Giuliano Marongiu, al quale è affidata anche la conduzione.

La serata di sabato prevede l'esibizione di 34 tra artisti e gruppi da tutta l’isola: apertura affidata all'organettista e cantante solista Inoria Bande. A seguire i gruppi dei vari centri della Sardegna, in ordine sparso.

Domenica saranno 38 le esibizioni: apre ancora l’organettista e cantante solista Inoria Bande, poi si succederanno i diversi gruppi delle varie province dell'isola. In mezzo alla serata la consegna “Premio alla carriera” al Maestro delle launeddas Luigi Lai per mano del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dell'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni. Come nella prima serata un grande Ballu tundu chiuderà la kermesse.

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