Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete: Prendete il coraggio a due mani e difendete le persone che vi sono care: non tutti hanno la vostra forza...

Toro: Rimanere saldi sulle vostre posizioni vi consentirà di superare questo momento di crisi con successo!

Gemelli: Credere nella bontà del mondo che vi circonda può essere difficile, ma non ne rimarrete delusi.

Cancro: Gentilezza ed empatia sono tra le vostre migliori virtù, ma attenzione a chi potrebbe approfittarsene...

Leone: La vostra energia è capace di contagiare i vostri colleghi e il lavoro ne giova, continuate così!

Vergine: Non sottovalutate il potere di un gesto gentile: non sempre sono le maniere forti la via più giusta.

Bilancia: Nell’ultimo periodo siete maturati molto, e chi vi circonda vi è grato per le vostre perle di saggezza.

Scorpione: Vi sentite come se nessuno fosse in grado di capirvi davvero... perché non confidarvi voi per primi?

Sagittario: La vostra solarità è capace di illuminare ogni luogo in cui entrate, non fatevi abbattere da chi non vi capisce.

Capricorno: A lavoro, la vostra capacità di analisi guida un progetto importante: siete indispensabili per i colleghi!

Acquario: Non lasciate che le delusioni spengano la vostra luce: prima o poi, vedrete che tutto andrà al suo posto.

Pesci: Perché non lasciarvi andare a ciò che desiderate davvero? Guardate dentro il vostro cuore.

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