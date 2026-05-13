Arzachena punta, da tempo, sui grandi eventi e sul tempo libero per ampliare l’offerta turistica estiva e per anticipare e allungare la stagione; e il progetto del nuovo Lebonski Park, destinato a sorgere nell’area di Monti Aguisi, dove un tempo si trovava l’ex galoppatoio comunale, rientra in questa strategia.

Ieri, tecnici, manager e rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo operativo per verificare lo stato dell’area e pianificare i prossimi interventi. Il nuovo spazio nascerà grazie alla partnership tra il Comune di Arzachena e la Lebonski Agency dei fratelli Maurizio “Salmo” e Sebastiano Pisciottu (il cui progetto è stato presentato nel dicembre scorso), con l’obiettivo di trasformare la zona in un polo dedicato all’intrattenimento, alla musica e agli eventi di richiamo nazionale e internazionale.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il prossimo 25 luglio. A salire sul palco sarà proprio Salmo, per il suo primo grande concerto-spettacolo in Sardegna dopo i recenti successi dei tour in Europa e negli Stati Uniti.

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