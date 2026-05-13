Se i ritmi sono irlandesi, il background americano e l'anima e i testi in limba, ecco una miscela originale e vincente. Così i Double Dose hanno conquistato il “Premio Città di Faenza”, riconoscimento assegnato dalla giuria degli esperti nell’ambito del festival folk “La Musica nelle Aie”, che si è svolto a Castel Raniero, splendida frazione collinare alle porte di Faenza.

Questa la motivazione che è valsa il premio alla band sassarese: "Capaci di fondere elementi appartenenti a generi diversi e trasformarli in un country folk cantato in sardo, originale ed efficace".

La band era approdata alla finale dopo aver superato una selezione particolarmente competitiva, che ha visto in gara circa ottanta progetti provenienti da tutta Italia.

Il quartetto, attivo dal 2014, è composto da Aldo Gallizzi (mandolino e chitarra), Antonio Miscali (voce e chitarra), Claudio Spanu (fisarmonica) e Danilo Mura (contrabbasso e ukulele basso). Un organico essenziale ma ricco di sfumature, che negli anni è stato capace di costruire un sound riconoscibile e coinvolgente.

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