Taglia il traguardo dei 20 anni l'evento organizzato dalle associazioni studentesche dell’Ateneo di Sassari per incentivare la comunicazione tra le generazioni e le diverse realtà sociali, proponendo un appuntamento capace di affrontare, attraverso il linguaggio semplice e immediato dei giovani, tematiche di forte contenuto storico e culturale, accanto a momenti di aggregazione e intrattenimento aperti all’intera città. La guest star di "Universitari in Piazza 2026" sarà il rapper sassarese. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio in piazza Università e farà anche da anteprima della 28° edizione di Abbabula, il più importante festival in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, ideato e realizzato da Cooperativa Le Ragazze Terribili.

Dotato di un timbro vocale immediatamente riconoscibile e di uno slang personale e contagioso, Low Red è apprezzato tanto per il suo lato trap più crudo quanto per una scrittura capace di raccontare vissuti personali con autenticità. Tra i suoi lavori "Sul Radar", "The Biggest Sblao" e il recentissimo "Mario III", che fa riferimento al vero nome dell'artista, Mario Serra.

Sul palco anche Damianito, DJ, produttore e remixer italiano, vincitore nel 2018 del prestigioso Red Bull 3Style World DJ Championship. Previste pure le esibizioni di Shifta, Luca Serra, Jouet Mama, Breckle b2b Pruntu e Lello Olivieri

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