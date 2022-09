Anche Sandra Oh, star di Killing Eve e Grey's Anatomy, e il personaggio televisivo Bear Grylls erano ai funerali della Regina Elisabetta.

L'attrice, nata in Canada da genitori immigrati sudcoreani, 51 anni, vestita di nero con un distintivo canadese appuntato davanti, era presente perché nel giugno di quest’anno è stata nominata Ufficiale dell'Ordine del Canada per la sua "carriera artistica piena di memorabili ruoli teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all'estero".

L'onorificenza civile, la seconda in Canada, è stata creata nel 1967 dalla Regina per onorare le personalità "il cui servizio modella la nostra società, le cui innovazioni accendono la nostra immaginazione e la cui compassione unisce le nostre comunità".

Per un decennio la dottoressa Cristina Yang nella serie medica Grey's Anatomy, per la quale ha vinto vari premi, tra cui un Golden Globe e un Emmy, Oh faceva parte di una delegazione, guidata dal premier canadese Justin Trudeau, dei detentori della Victoria Cross, della George Cross e degli Orders of Chivalry, insieme ad altri ufficiali del Commonwealth. Altri membri della delegazione canadese includevano il campione olimpico di nuoto Mark Tewksbury e il musicista Gregory Charles.

Ai funerali era presente anche il personaggio tv e alpinista Bear Grylls, in rappresentanza della Scout Association patrocinata dalla Regina. Famoso per la serie televisiva Uomo vs. Natura e britannico più giovane a scalare l'Everest (all'età di 23 anni), Grylls è stato nominato capo scout nel 2009 quando aveva 34 anni. L'intera famiglia scout, ha detto alla morte della 96enne sovrana, si è "unita nel dolore per la perdita del nostro patrono" che ha lasciato una "luminosa eredità di speranza e promessa per le generazioni future".

La Regina, ha aggiunto Grylls, ha sostenuto i giovani nel Regno Unito per tutta la sua vita ed è stata "particolarmente orgogliosa" quando le ragazze hanno potuto unirsi per la prima volta all'organizzazione negli anni '70.

