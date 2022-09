A Londra è il giorno dell’ultimo saluto alla regina Elisabetta II, a 11 giorni dalla morte della 96enne sovrana. Un cerimoniale scandito da un preciso protocollo che si dispiega in 13 ore, inaugurato alle 6.30 ora locale (le 7.30 italiane) dalla chiusura della camera ardente.

Si stima che la cerimonia sarà seguita da più di 4 miliardi di spettatori. E gli occhi del mondo oggi sono tutti sull’abbazia di Westminster, dove i resti di Elisabetta vengono portati in processione per l’inizio (alle 12 ora italiana) del rito funebre. Circa un milione di persone a Westminster e in strada per l’addio a Sua Maestà.

Presenti tutti i grandi della Terra: da Joe Biden con la first lady Jill a Sergio Mattarella con la figlia Laura; da Macron con la moglie Brigitte al presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. E ancora, l’imperatore e l’imperatrice giapponese, Naruhito e Masako, i leader dei Paesi del Commonwealth, i reali di Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco. Numerosi capi di Stato e ambasciatori. Assente il presidente cinese Xi Jinping, invitato, c’è il suo vice Wang Qishan. Assente Putin, oltre alla Russia esclusi anche Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela.

Presenti anche i principini George, 9 anni, e Charlotte, 7, figli di Kate e William, rispettivamente secondo e terza nella linea di successione al trono.

Le grandiose esequie di Stato predisposte nell'abbazia di Westminster sono le prime da quelle concesse a Winston Churchill nel 1965 e le più imponenti nella storia contemporanea del globo.

Arrivano dopo 10 giorni in cui “innumerevoli persone”, come ha detto anche Re Carlo III, hanno omaggiato il feretro della sovrana “toccando profondamente la Royal Family con il loro sostegno e conforto”.

LA DIRETTA

Ore 12.25 – Commozione, il quartogenito Edoardo si asciuga le lacrime

Commozione profonda al funerale della regina Elisabetta anche tra i banchi della Royal Family: durante la lettura di un brano della scrittura affidata alla baronessa Patricia Scotland, alta diplomatica britannica e segretaria generale del Commonwealth, si è visto il principe Edoardo, quartogenito della sovrana, asciugarsi vistosamente qualche lacrima dagli occhi con un fazzoletto bianco.

Edoardo siede nella primissima fila, al lato del catafalco su cui è appoggiata la bara di sua madre, accanto a re Carlo con la consorte Camilla; alla principessa Anna, secondogenita reale con il consorte Tim Laurence; e alla propria consorte Sophie.

***

Ore 12 – Il feretro è nell’abbazia, al via i funerali

Il feretro della regina Elisabetta II è stato portato a spalla da un picchetto d'onore della Royal Guard all'interno dell'abbazia di Westminster. Ha così inizio il solenne funerale di Stato della sovrana che ha regnato per 70 anni, più di chiunque altro, sul trono del Regno Unito e che è morta l'8 settembre a 96 anni di età.

***

Ore 11.50 – Partito il corteo funebre

È partito dalla camera ardente della Westminster Hall il corteo funebre per accompagnare il feretro della regina Elisabetta su un affusto di cannone di epoca vittoriana all'abbazia di Westminster in cui si tiene la liturgia solenne coi leader e dignitari arrivati da tutto il mondo. Re Carlo e gli altri Windsor, Anna, Edoardo e Andrea, seguiti da William e Harry, dopo aver lasciato in auto Buckingham Palace, stanno partendo a piedi al rintocco delle campane da Westminster Hall per seguire il feretro. I principini George e Charlotte, a differenza di quanto anticipato dai media, sono già in chiesa con regina e le principesse consorti.

Re Carlo III ha marciato in prima fila con accanto i fratelli Anna, Edoardo e Andrea. Alle spalle dei 4 figli della regina, i due figli di Carlo, l'erede al trono William e il secondogenito Harry. Il re e i principi sono tutti in divisa, tranne Andrea e Harry, che sono in borghese non rappresentando più - per ragioni diverse - la dinastia come membri senior "attivi", ma hanno le decorazioni miliari appuntate al petto essendo gli unici Windsor viventi ad aver servito in combattimento.

***

Ore 11.15 – I leader a Westminster, arrivato anche Mattarella

I leader stranieri, capi di Stato e di governo per ultimi, hanno fatto il loro ingresso nell'abbazia di Westminster circa un'ora prima dell'inizio del rito religioso dei funerali solenni della regina Elisabetta II. Fra loro c'è Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (accompagnato a Londra dalla figlia Laura), che rappresenta l'Italia alla cerimonia.

Le telecamere hanno indugiato negli ultimi minuti sull'arrivo del presidente americano, Joe Biden, con la moglie Jill. Biden è stato indirizzato dal cerimoniale britannico nel settore riservato ai dignitari provenienti dall'estero.

Dignitari fra i quali le telecamere hanno inquadrato già seduti il presidente francese Emmanuel Macron e la consorte Brigitte, con cappellino nera e veletta sul viso.

***

Ore 10.45 – Abbazia già affollata

E' già largamente affollata l'abbazia di Westminster. Dalle 9 locali (le 10 italiane) restano libere solo le prime file, destinate a reali e dignitari stranieri che arriveranno fra gli ultimi. La chiesa può accogliere circa 2mila persone, è stato visto entrare pure Tom Parker Bowles, figlio 47enne nato dal primo matrimonio di Camilla.

***

Ore 10.25 – Treni sospesi a Paddington, disagi per chi va ai funerali

I servizi ferroviari nella stazione londinese di Paddington sono stati sospesi, interrompendo gli spostamenti in treno di migliaia di sudditi che stanno tentando di raggiungere Londra o Windsor per vedere i solenni funerali di Stato della regina Elisabetta. Tutte le linee tra la stazione nell'ovest di Londra e Reading sono bloccate a causa di un guasto ai cavi elettrici, ha comunicato questa mattina la compagnia ferroviaria Great Western Railway. E' stato anche sospeso il servizio Heathrow Express che collega l'aeroporto a Londra.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata