L’anno scorso Carola Puddu, quest’anno Eleonora Cabras. Anche l’edizione 2023 di Amici, il talent show di Canale 5, ha per protagonista una ballerina sarda.

La danzatrice 19enne di Sorso è entrata nella scuola più famosa d’Italia la settimana scorsa, fortemente voluta dal maestro Raimondo Todaro e da domani, nella puntata in onda come sempre alle 14, comincerà la sua corsa verso il serale.

Eleonora, con il suo talento indiscusso, aveva convinto la giuria di professori chiamati ad esprimersi con un sì o con un no per il suo ingresso. La ragazza è stata inserita nel programma al posto di Aurora Ranvastel che si era infortunata. Specializzata in ballo latino americano già l’anno scorso aveva provato ad entrare nel programma ma era stata sconfitta in una sfida. Ma adesso per lei è arrivato il momento del riscatto e chissà che non riesca ad arrivare fino in fondo come appunto era successo a Carola, la ballerina di Selargius.

Si annuncia una puntata ad alta tensione, incentrata sulle bravate di alcuni ragazzi la notte di Capodanno. Poi a sorpresa, ci sarà il rientro di Cricca, il cantante eliminato la scorsa settimana non senza polemiche.

