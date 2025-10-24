Tradizioni dell’Isola in vetrina domani in Belgio. Il circolo dei sardi “Grazia Deledda” di Genk, in collaborazione con AITEF Sardegna (presidente Tonino Casu), organizza un evento speciale dedicato alla promozione della cultura e delle eccellenze dell’Isola nel cuore delle Fiandre.

Dalle 18.30, nella sede del circolo, i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera calda e conviviale, tra musica dal vivo, canti tradizionali, buon cibo e proiezioni video che raccontano la bellezza e l’identità della Sardegna. La serata sarà animata dalla performance di due artiste d’eccezione. Federica Olla (voce) e Myriam Costeri (organetto), proporranno un repertorio di brani del patrimonio musicale sardo, accompagnando il pubblico in un viaggio sonoro tra ritmi ancestrali e melodie coinvolgenti.

Oltre alla musica, l’evento prevede la proiezione di video promozionali sulla Sardegna e l’esposizione di prodotti tipici dell’enogastronomia isolana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e artigianale sardo anche all’estero.

Un’occasione preziosa per la comunità sarda in Belgio, per gli amanti della Sardegna e per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino l’anima di un territorio ricco di storia, tradizione e accoglienza.

