Secondo serata col Festival del Mediterraneo, la rassegna concertistica dell’Associazione culturale “Arte in Musica” dedicata, in particolare, alla musica organistica. Nella basilica del Sacro Cuore a Sassari doppio concerto giovedì alle 20.30: apre l’organista Fabio Frigato che sarà seguito dal Duo Mistral composto da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte). L'ingresso è gratuito.

Come nel concerto di apertura della stagione la serata sarà incentrata sul tema “Tra Gabriel Fauré e Giacomo Puccini”, con l’esecuzione non soltanto di brani dei due compositori di cui quest’anno ricorre il centenario della scomparsa, ma anche di pagine di autori coevi.

Fabio Frigato proporrà il Praeludium in re minore BuxWV 140 del compositore seicentesco tedesco-danese Dietrich Buxtehude, la seconda aria della cantata Ich will auf den herren schaun BWV 93 di Johann Sebastian Bach e l’adattamento per organo di altri due brani del grande compositore di Eisenach: l’Allegro moderato dalla Sonata BWV 1027, originariamente scritta per viola da gamba e clavicembalo, e l’Andante dalla Sonata BWV 1030 per flauto e clavicembalo.

La seconda parte della serata avrà come protagonista il Duo Mistral, fondato oltre quarant’anni fa dal pianista Mariano Meloni e dal clarinettista Antonio Puglia, che ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. Il duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento. In occasione del concerto al Sacro Cuore, proporrà celebri temi da film di Ennio Morricone, un omaggio a Giacomo Puccini, Concertino di Ante Grgin, Tiger Rag di Nick La Rocca e Sholem-alekhem di Béla Kovacs.

Il Festival del Mediterraneo 2024 è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude e trigu”, da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.

