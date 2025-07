Ha investito un pedone ed è scappato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. È successo ieri a Cagliari nel quartiere di Sant’Avendrace e il pirata della strada, individuato dalla Polizia locale, è stato deferito e gli è stata ritirata la patente.

Il pedone ferito, un 58enne, dopo le cure del personale del 118 è stato portato al pronto soccorso del Santissima Trinità.

Gli agenti, grazie alla testimonianza di un cittadino che ha assistito all’incidente e alle immagini delle telecamere, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo e alla direzione presa subito dopo l’episodio.

In poco tempo l’auto è stata rintracciata, era in sosta a Sant’Avendrace, e il conducente identificato: per lui multa, ritiro della patente e deferimento all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.

(Unioneonline/L)

