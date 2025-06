Il suggestivo centro storico di Ovolaccio si prepara ad accogliere “Battiti in Musica”, una serata che intreccia moda, musica e spettacolo con un messaggio profondo di inclusione sociale e pace. Promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Desulo, l’evento è in programma stasera a partire dalle 20:30.

L’iniziativa nasce per coinvolgere i giovani in un progetto che mette al centro i valori dell’accoglienza, della condivisione e della convivenza civile, utilizzando il linguaggio universale dell’arte per avvicinare le generazioni e abbattere le barriere sociali.

Il programma prevede la partecipazione di artisti e personalità del panorama culturale e musicale italiano. A partire da Viola Valentino, icona della musica leggera, e Massimiliano Medda, volto amatissimo del cabaret isolano.

Spazio anche all’approfondimento e alla riflessione con l’intervento di Padre Stefano Gennari, affiancato dalla comunità S’Aspru – Mondo X Sardegna, da sempre impegnata nel recupero e nel reinserimento sociale.

Sul palco saliranno anche Serena De Bari, giovane voce emergente della musica italiana e Antonio Tanca, noto artista sardo. A incantare il pubblico con uno sguardo sulla grande sartoria italiana sarà la sfilata delle creazioni di Carlo Petromilli, curata da Michela Giangrasso.

La serata si concluderà in chiave festosa con il Mix Time Live Show di Jerry DJ, che farà ballare il pubblico tra sonorità moderne e tradizioni rivisitate. A condurre l’evento sarà Giuliano Marongiu, volto noto e maestro di cerimonie capace di unire leggerezza e profondità.

“Battiti in Musica” si inserisce in una più ampia strategia culturale del territorio, che punta alla valorizzazione delle tradizioni locali attraverso il dialogo con il contemporaneo grazie anche al sostegno della Regione, del Bim Taloro e delle realtà locali.

(Unioneonline/Fr.Me.)

