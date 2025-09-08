Cosa dicono le stelle per l’8 settembreLa giornata segno per segno
Ariete_Oggi potreste essere spesso messi in discussione e non sempre avrete la risposta pronta.
Toro_Tanti i cambiamenti in arrivo: perché non iniziare un percorso di terapia o stabilire nuove abitudini?
Gemelli_Consiglio del giorno: con un’idea chiara, è molto più semplice sia chiedere che ottenere qualcosa a cui tenete.
Cancro_La ruota della fortuna gira per tutti tranne che per voi, che oggi dovrete affrontare delle sfide particolari.
Leone_Imparate a seguire il flusso e abbracciare gli alti e bassi, perché questo vi porterà a conoscervi meglio.
Vergine_È possibile che oggi vi si presentino nuove opportunità e maggiori riconoscimenti per il vostro lavoro.
Bilancia_Il segreto per stare bene è: organizzarvi meglio e prendere più sul serio il vostro benessere.
Scorpione_Siete strapazzati da ritmi frenetici o compiti che non vi sembrano appaganti: resistete ancora un po’!
Sagittario_Un importante transito di pianeti vi ispirerà un profondo impegno e condivisione con le persone a voi care.
Capricorno_Le persone che incontrerete oggi e le esperienze che farete con loro avranno molto da insegnarvi!
Acquario_Cercate di mettere davvero a fuoco le priorità, per evitare di finire esausti o sopraffatti dal caos.
Pesci_Se siete alla ricerca di uno spazio che possiate chiamare vostro, chiedete consiglio a un parente fidato.