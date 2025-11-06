Il Teatro del Carmine di Tempio Pausania sceglie di iniziare con una voce che sa scavare nel cuore delle parole: Lella Costa.

Con il suo monologo “La Fata”, l’autorevole e stimata attrice milanese, particolarmente nota per i suoi monologhi teatrali, propone al pubblico tempiese e gallurese la figura più elusiva e sorprendente delle Avventure di Pinocchio: non un semplice personaggio di contorno, ma una guida che orienta il percorso del burattino.

«Ricordati che colui che tira i fili è questo Essere celato in noi”, scrivono gli organizzatori della rappresentazione. “Salvifica e incantevole, unica presenza femminile della storia, la Fata Turchina indirizza — con le sue ricorrenti apparizioni e sparizioni — il corso di un viaggio archetipico e allegorico, sublime e grottesco, che è soprattutto un viaggio interiore».

Il testo, scritto dalla stessa attrice, è concepito per indurre ciascuno spettatore a una riflessione profonda sulla vita e sulla propria esistenza. L’appuntamento è per sabato 8 novembre, alle ore 21:00, con “la prima” della nuova stagione del Teatro del Carmine: un cartellone composto da undici appuntamenti (due nel 2025 e nove nel 2026) che intrecciano prosa, musica, danza e circo contemporaneo.

