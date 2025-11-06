Tempio Pausania, Lella Costa apre la stagione del Teatro del Carmine con “La Fata”Un viaggio nel cuore delle parole
Il Teatro del Carmine di Tempio Pausania sceglie di iniziare con una voce che sa scavare nel cuore delle parole: Lella Costa.
Con il suo monologo “La Fata”, l’autorevole e stimata attrice milanese, particolarmente nota per i suoi monologhi teatrali, propone al pubblico tempiese e gallurese la figura più elusiva e sorprendente delle Avventure di Pinocchio: non un semplice personaggio di contorno, ma una guida che orienta il percorso del burattino.
«Ricordati che colui che tira i fili è questo Essere celato in noi”, scrivono gli organizzatori della rappresentazione. “Salvifica e incantevole, unica presenza femminile della storia, la Fata Turchina indirizza — con le sue ricorrenti apparizioni e sparizioni — il corso di un viaggio archetipico e allegorico, sublime e grottesco, che è soprattutto un viaggio interiore».
Il testo, scritto dalla stessa attrice, è concepito per indurre ciascuno spettatore a una riflessione profonda sulla vita e sulla propria esistenza. L’appuntamento è per sabato 8 novembre, alle ore 21:00, con “la prima” della nuova stagione del Teatro del Carmine: un cartellone composto da undici appuntamenti (due nel 2025 e nove nel 2026) che intrecciano prosa, musica, danza e circo contemporaneo.