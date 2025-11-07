Ariete – Novembre non vi aiuta a essere ottimisti? Per ritrovarvi in un’altra stagione basta viaggiare, organizzate!

Toro – La passione per quello che fate è evidente, e qualcuno potrebbe approfittarsene. Non svendetela mai.

Gemelli – Aspirare a cose grandi non è un male, ma dovete prima accettare di mettere in fila piccoli passi possibili...

Cancro – Cercate di essere equilibrati, anche se la situazione non vi rende le cose facili. La verità sta nel mezzo!

Leone – La noia vi sorprende nel clou di questa giornata. Il segreto? Attivarsi con qualsiasi cosa sia sotto tiro...

Vergine – Lasciate perdere i pensieri che non vi portano da nessuna parte. Date ascolto a intuizioni concrete.

Bilancia – Vi sentite un po’ inconcludenti, ma non fatene un dramma: una bella dormita vi sarà d’aiuto!

Scorpione – Avere obiettivi non è sempre sinonimo di riuscita, ma sicuramente può facilitare il cammino lavorativo.

Sagittario – Emozioni in subbuglio? È del tutto normale se state vivendo un periodo stressante. Concedetevelo!

Capricorno – Avete constatato che alcuni amici sono più presenti che altri. Evitate però di fare conti e confronti...

Acquario – Vento in prua o in poppa? Fate il punto su come vi sentite, poi decidete la direzione da prendere.

Pesci – La gelosia può essere una brutta bestia: parlatene con il partner per coltivare fiducia reciproca.

