Cosa dicono le stelle per il 7 novembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Novembre non vi aiuta a essere ottimisti? Per ritrovarvi in un’altra stagione basta viaggiare, organizzate!
Toro – La passione per quello che fate è evidente, e qualcuno potrebbe approfittarsene. Non svendetela mai.
Gemelli – Aspirare a cose grandi non è un male, ma dovete prima accettare di mettere in fila piccoli passi possibili...
Cancro – Cercate di essere equilibrati, anche se la situazione non vi rende le cose facili. La verità sta nel mezzo!
Leone – La noia vi sorprende nel clou di questa giornata. Il segreto? Attivarsi con qualsiasi cosa sia sotto tiro...
Vergine – Lasciate perdere i pensieri che non vi portano da nessuna parte. Date ascolto a intuizioni concrete.
Bilancia – Vi sentite un po’ inconcludenti, ma non fatene un dramma: una bella dormita vi sarà d’aiuto!
Scorpione – Avere obiettivi non è sempre sinonimo di riuscita, ma sicuramente può facilitare il cammino lavorativo.
Sagittario – Emozioni in subbuglio? È del tutto normale se state vivendo un periodo stressante. Concedetevelo!
Capricorno – Avete constatato che alcuni amici sono più presenti che altri. Evitate però di fare conti e confronti...
Acquario – Vento in prua o in poppa? Fate il punto su come vi sentite, poi decidete la direzione da prendere.
Pesci – La gelosia può essere una brutta bestia: parlatene con il partner per coltivare fiducia reciproca.