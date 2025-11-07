Le sfumature più fredde della new wave di stampo europeo, direttamente dall'Emilia per tre appuntamenti in Sardegna: il sestetto The Peripheries sbarca stasera a Nuoro, per andare a toccare Sassari e Cagliari rispettivamente domani e domenica. Le date sono parte del tour autunnale iniziato nel Regno Unito, in collaborazione con il collettivo Arterie.

The Peripheries è un progetto da Imola, i cui membri sono "Udo" Bianconi (basso), John Johnson (chitarra, sintetizzatori e seconde voci), "Morgana" Morgagni (percussioni), "Wiz" Rossi (voce), Flaminia Samperi (sintetizzatori), e Giorgia Righini (seconde voci). Le loro sonorità hanno origine dai gloriosi anni Ottanta di Human League e Bauhaus, ma le atmosfere gothic rock incontrano influenze sperimentali e alternative, dallo shoegaze all'indie dance, un tocco del nichilismo uditivo degli Swans, e le più recenti ispirazioni dai bielorussi Molčat Doma e i britannici The XX. Con un vasto catalogo, The Peripheries si muovono tra episodi melodici e momenti avanguardistici, con una ricca esperienza dal vivo.

Mentre la data di stasera è al Circolo Ubisti, il gruppo si esibirà sabato 8 all'Abetone Music Bar di Sassari e domenica 9 al Bodie Art di Cagliari, con la musica che partirà alle 20 in entrambe le occasioni.

