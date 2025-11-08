Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Le emozioni non vi danno tregua: siete dei libri aperti e qualche parola di troppo oggi potrebbe scapparvi...

Toro: Una proposta inaspettata potrebbe, se accolta, svoltare il vostro mondo lavorativo. Tenete gli occhi aperti.

Gemelli: Rimanere chiusi a rimuginare non vi aiuterà a uscire dal loop: prendete in mano la situazione già oggi!

Cancro: Non vi piace farvi attendere, ma avere fretta in questo caso non è una buona idea. Prendetevi il tempo.

Leone: A volte avete l’impressione che il mondo cospiri contro di voi: stoppate il film e tornate nella realtà!

Vergine: Se qualcosa si è spezzato nella relazione di coppia, siete in tempo per rimetterlo insieme: usate la tenerezza.

Bilancia: La superficialità non vi appartiene, mentre un sano momento di leggerezza ve lo meritate davvero. Avanti!

Scorpione: Un gesto impulsivo potrebbe aprire una via inaspettata: valutate se lasciarvi andare con curiosità.

Sagittario: Dubitate delle vostre qualità dimenticando i passi che avete fatto finora. Fate memoria del passato...

Capricorno: Avere grandi aspirazioni non è una brutta cosa, come qualcuno tende a farvi credere. Ascoltate voi stessi.

Acquario: Avreste preferito un epilogo differente, ma a volte bisogna accogliere la vita come viene. Può sorprendere!

Pesci: Qualunque delusione si può superare, a patto che sappiate vedere il bicchiere mezzo pieno. Provateci...

