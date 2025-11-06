Una sorta di gustosa anteprima del tour autunnale/invernale. Domenica il Parco Giardino di via Umberto a Putifigari ospita alle 18 il concerto dei Nomadi, la band più longeva d’Italia, nata nel 1963.

Una carriera che dura da 62 anni quella del gruppo capitanato ancora dal tastierista e fisarmonicista Beppe Carletti. Con oltre 53 album tra studio, live e raccolte, i Nomadi hanno segnato la storia della musica italiana e hanno solo l'imbarazzo della scelta per la scaletta dei concerti. Da “Io vagabondo” e “Dio è morto”, a "Noi non ci saremo" e "Tedeum", da “Io voglio vivere” ad "Auschwitz" e tanti altri successi. La loro musica unisce generazioni e porta messaggi di libertà, impegno e emozione.

Il concerto chiude la 40ª Mostra Micologica del Capo di Sopra.

