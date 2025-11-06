Una vera icona del punk californiano ha scelto di prolungare la tournée italiana qui nell'Isola, in questo weekend: Jen Pop, già frontwoman e chitarrista della band culto The Bombpops, farà due nuove tappe del tour solista in Italia a Olbia e Cagliari nelle serate di venerdì, al Devil Kilss, e sabato, al Cousinà Late Show.

Jen Razavi è cresciuta – come dice lei stessa – a pesanti dosi di pop punk, fondando in giovanissima età The Bombpops con l'amica Poli Van Dam. Reclutati anche Austin Missett (basso) e Dylan Wade (batteria), si imbarcano in cinque anni di intensa attività che culminano nel tour europeo del 2015 con i veterani The Gamits, di Chris Fogal: proprio lui produrrà il loro debutto in studio "Fear of Missing Out". Pubblicato nel 2017 e dal sound fieramente california-pop e skate, il disco li porta a suonare in giro per il mondo con leggende dai vari angoli del punk: dal melodico di Descendents e Bad Religion al ruvido dei Nofx, passando per la deriva celtica dei Dropkick Murphys. Per questi ultimi Jen Pop ha fatto anche da voce nel tour del 2022, l'anno in cui muove i primi passi solisti.

Collaborando con il produttore e candidato ai Grammy Will Yip, rilascia nel 2023 i primi tre estratti dell'esordio solista che segue l'anno dopo "East Side of Eden", dove l'originale radice punk assume forme digitali tra melodie emo-pop e sprazzi di prog. Il tour italiano di quest'autunno, che prevedeva originariamente solo date nella penisola, è stato esteso di due ultimi appuntamenti a Cagliari e Olbia, frutto del lavoro delle realtà isolane Cool Kids Music e del Collettivo Tuhc.

