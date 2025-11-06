Ci sono un genovese, una sarda, un milanese di origini oristanesi e una cubana. Non è l'inizio di una barzelletta ma l'affascinante mix musicale di “Ponti di Mare” nuovo prodotto originale Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica. L'appuntamento è prima a Sassari domenica alle 20.30 a Palazzo di Città, poi lunedì a Olbia (stessa ora) al Cinema Teatro, in collaborazione con l’Archivio Mario Cervo.

Protagonisti sul palco saranno Dado Moroni al pianoforte, Francesca Corrias flauto e voce, Yanara Reyes MacDonald contrabbasso, voce e chitarra, e Paolo Orlandi alla batteria.

Sono i marinai che compongono la variopinta ciurma di una nave un pò particolare, che naviga tra approdi ed isole musicali, sparsi per tutto il globo. Quattro anime che hanno saputo incrociare rotte lontane, intrecciano suoni e sensibilità diverse, lasciandosi guidare dalle correnti del jazz e dai venti del mondo. L’acqua, il mare, gli unici ponti che possono collegare posti e musiche meravigliose, dal mare Mediterraneo all’oceano Atlantico, ai Caraibi e chissà dove altro ancora.

