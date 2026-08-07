Time in Jazz, al via la 39esima edizione del festival diretto da Paolo FresuNove giorni di musica, arte e spettacolo tra Berchidda e altri quindici centri del Nord Sardegna
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Dopo l’anteprima di giugno, Time in Jazz torna nella versione agostana con un ricco calendario di eventi che prenderanno il via domani con traversata musicale della Bandakadabra da Livorno a Golfo Aranci di primo mattino, il concerto di Amii Stewart a Puntaldia alle 18 e Andrea Motis Guitar Trio a Porto Rotondo alle 21.30.
Domenica l’appuntamento fisso a L’Agnata di Tempio Pausania: protagonista quest’anno del concerto omaggio a Fabrizio De André – sold out da mesi – Diodato. Dunque, da lunedì e fino al 16 agosto una settimana fittissima caratterizzata dalle esibizioni di grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, tra il palco principale di piazza Del Popolo a Berchidda e altri quindici centri del nord Sardegna, dj set, il Festivalbar e gli eventi collaterali dei progetti Time after time, Time to children, Time to read, mostre e molto altro ancora.
Tra i protagonisti della 39ª edizione del festival ideato e diretto da Paolo Fresu, dedicata a Miles Davis nel centenario della nascita e intitolata “Kind of Blue” – dallo storico album del 1959 del grande trombettista afroamericano – anche Nils Petter Molvær, Nicholas Payton, Fabrizio Bosso, Theon Cross, Flavio Boltro, Kokoroko, Apparat, Matilde Gori, Bugge Wesseltoft, Giovanni Falzone, Dado Moroni, Attilio Zanchi e Raffalele Casarano.
Imperdibili il pranzo berchiddese a Ferragosto e l’esibizione di Fresu e Daniele Di Bonaventura il 16 agosto alla Peschiera di San Teodoro. Ciliegina sulla torta la consegna del premio “Miles Ahead” al rapper Sayf il 13 agosto sera a Berchidda.