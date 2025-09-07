Cosa dicono le stelle per il 7 settembreLa giornata segno per segno
Ariete_Oggi potrebbe essere il momento giusto per fare quella cosa che rimandate da troppo tempo.
Toro_Liberatevi di tutte le convinzioni negative interiorizzate, facendo i conti con le vostre insicurezze e paure.
Gemelli_Non cercate sempre di nascondere le questioni sotto il tappeto: fatevi avanti e siate propositivi!
Cancro_Una buona dose di autostima e amici fidati vi aiuteranno a svoltare questa giornata un po’ sottotono...
Leone_Se in questo periodo avete conosciuto una persona interessante, fatevi avanti e dichiaratevi!
Vergine_Nuovi progetti e avventure potrebbero spaventarvi, ma la voglia di sperimentare avrà la meglio.
Bilancia_Se siete in coppia, oggi potreste dover mettere molto impegno nella relazione per farla funzionare.
Scorpione_Nemmeno la fine delle vacanze può fermare la vostra voglia di viaggiare e scoprire nuove culture!
Sagittario_Attenzione alla gestione delle finanze: cercate di non spendere tutti i soldi in shopping e divertimento!
Capricorno_Le eclissi di questo periodo vi ispireranno una profonda ricerca filosofica e, forse, anche spirituale.
Acquario_Se non sentite di avere la situazione finanziaria totalmente sotto controllo, non prendetevi altri rischi...
Pesci_Giornata all’insegna del piacere di stare a casa, in tranquillità, ritagliandovi dei momenti solo per voi.