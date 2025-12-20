Confusione procedurale, regole applicate in modo disomogeneo e rischio concreto di contenziosi.

Sono queste, secondo Alessandra Zedda, già assessore regionale al Lavoro e oggi consigliera comunale di Cagliari, le principali criticità che stanno emergendo nella fase di presentazione delle domande dell’Avviso STA.BILE. Sardegna, avviata il 22 dicembre scorso per le Linee A e B.

«Quello che sta accadendo sull’avviso STA.BILE. Sardegna è l’esempio di come buone misure possano essere compromesse da una cattiva gestione amministrativa».

Zedda sottolinea come «alle imprese e ai professionisti è stato imposto dal sistema informatico l’obbligo di allegare l’Allegato 7a come condizione indispensabile per l’invio della domanda, nonostante l’Avviso lo indichi chiaramente come non obbligatorio e le FAQ ufficiali dell’Assessorato al Lavoro, pubblicate il 12 dicembre, ne prevedano la presentazione in una fase successiva. Una contraddizione palese che ha generato confusione, ritardi e un aggravio ingiustificato per chi stava legittimamente partecipando al bando».

Ancora più grave per la consigliera «è l’emersione di comportamenti difformi nella gestione delle istanze: alcune domande risultano essere state inoltrate allegando un documento vuoto, soluzione mai chiarita ufficialmente e che determina un’evidente disparità di trattamento tra i partecipanti. In queste condizioni viene meno uno dei principi fondamentali dell’azione amministrativa: la parità di accesso».

Per Alessandra Zedda «Quando si creano situazioni di questo tipo non basta un chiarimento tardivo. Il rischio concreto è quello di contenziosi, ricorsi e annullamenti successivi, con danni per le imprese e per la stessa Amministrazione regionale».

Per questo oggi chiede l’annullamento dell’Avviso: «L’adozione di chiarimenti formali e inequivocabili su tutta la procedura e la ripubblicazione del bando con regole chiare, uguali per tutti e tecnicamente coerenti. Continuare in questo modo significa alimentare confusione e sfiducia, trasformando una misura utile in un pasticcio amministrativo che la Sardegna non può permettersi».

