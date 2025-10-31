Cosa dicono le stelle per il 31 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete – Potreste essere troppo presi dal lavoro per occuparvi delle ragioni del cuore. Il partner ve lo farà notare...
Toro – Affari e acquisti impulsivi potrebbero rivelarsi un bluff. Usate la testa e non agite d’istinto!
Gemelli – Nelle nuove conoscenze, la vostra riservatezza vi proteggerà da possibili delusioni. Siate prudenti.
Cancro – Giornata ideale per allargare gli orizzonti e sperimentare nuove attività che avete sempre rimandato.
Leone – Vita di coppia e carriera professionale viaggiano su binari separati. Non confondete le due cose.
Vergine – Portate a termine gli incarichi con serietà e senza fatica. Potete farvi i complimenti e godervi i risultati.
Bilancia – Quando meno ve lo aspettate, il partner vi presenterà il conto delle vostre mancanze. Tenetevi pronti!
Scorpione – Una questione di giustizia vi tocca tanto da mettere in discussione l’atteggiamento di persone vicine.
Sagittario – Una rinnovata concretezza vi accompagna verso una giornata dai tratti piacevoli. Non perdete questo sprint!
Capricorno – Non ammettete alcun tipo di interferenza nella vostra vita privata. Stabilite dei confini chiari e definiti.
Acquario – Se gli ordini dei superiori vi appaiono incoerenti e insensati, fatelo presente senza scaldarvi troppo.
Pesci – Se potete, guardate le offerte last minute e concedetevi un piccolo viaggio per staccare la spina.