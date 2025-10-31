Ariete – Potreste essere troppo presi dal lavoro per occuparvi delle ragioni del cuore. Il partner ve lo farà notare...

Toro – Affari e acquisti impulsivi potrebbero rivelarsi un bluff. Usate la testa e non agite d’istinto!

Gemelli – Nelle nuove conoscenze, la vostra riservatezza vi proteggerà da possibili delusioni. Siate prudenti.

Cancro – Giornata ideale per allargare gli orizzonti e sperimentare nuove attività che avete sempre rimandato.

Leone – Vita di coppia e carriera professionale viaggiano su binari separati. Non confondete le due cose.

Vergine – Portate a termine gli incarichi con serietà e senza fatica. Potete farvi i complimenti e godervi i risultati.

Bilancia – Quando meno ve lo aspettate, il partner vi presenterà il conto delle vostre mancanze. Tenetevi pronti!

Scorpione – Una questione di giustizia vi tocca tanto da mettere in discussione l’atteggiamento di persone vicine.

Sagittario – Una rinnovata concretezza vi accompagna verso una giornata dai tratti piacevoli. Non perdete questo sprint!

Capricorno – Non ammettete alcun tipo di interferenza nella vostra vita privata. Stabilite dei confini chiari e definiti.

Acquario – Se gli ordini dei superiori vi appaiono incoerenti e insensati, fatelo presente senza scaldarvi troppo.

Pesci – Se potete, guardate le offerte last minute e concedetevi un piccolo viaggio per staccare la spina.

