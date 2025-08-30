Cosa dicono le stelle per il 30 agostoLa giornata segno per segno
Ariete: Oggi meglio non forzare i ritmi: il corpo vi chiede una pausa, ascoltatelo senza sentirvi in colpa.
Toro: Una notizia in arrivo da un familiare vi scalda il cuore. Non nascondete la vostra emozione, condividetela.
Gemelli: Un’idea brillante può nascere durante una conversazione leggera. Restate aperti agli stimoli inattesi.
Cancro: La nostalgia dell’estate si fa sentire. Ritrovate leggerezza con chi vi fa ridere anche nei giorni grigi.
Leone: Un confronto d’amore diventa costruttivo se evitate i toni troppo accesi. La calma porta sempre intesa.
Vergine: Un incontro casuale vi riporta a un vecchio sogno. Forse è il momento giusto per ripensarci sul serio.
Bilancia: Voglia di privacy e silenzio: seguite il bisogno di starvene un po’ per conto vostro, vi farà bene.
Scorpione: Giornata perfetta per rilassarsi tra amici. Un pomeriggio al sole o una cena leggera sono ciò che serve.
Sagittario: Tornano alla mente questioni lasciate in sospeso. Affrontatele con onestà, senza rimandare ancora.
Capricorno: Un piccolo gesto da parte di chi vi ama può stupirvi. A volte l’affetto si esprime nei modi più semplici.
Acquario: Creatività in risalita: scrivere, disegnare o immaginare vi aiuterà a dare forma a ciò che avete dentro.
Pesci: Nel lavoro la lucidità vi premiano. Potete già programmare una mossa che farà la differenza.