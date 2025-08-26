Ariete – La sveglia suona e voi siete super carichi, ma il caldo torrido può farvi un brutto sgambetto...proteggetevi!

Toro – Avete deciso che oggi niente può turbarvi, neppure quel collega che ha annunciato le ferie all’ultimo minuto.

Gemelli – Da sempre grandi maghi del multitasking, forse oggi dovreste fermarvi a prendere un po’ di fiato...

Cancro – Questa mattina vi siete svegliati nostalgici. Fate quella chiamata e non ve ne pentirete, o almeno provateci!

Leone – Programmare la giornata al secondo non vi aiuta a gestire meglio gli imprevisti. Capite come agire...

Vergine – Oggi il vostro carisma esce con una forza così improvvisa da sbalordire gli altri. Cosa significherà?

Bilancia – Entrate in crisi per un calzino spaiato ma non per una call all’ultimo minuto? Ritrovate le priorità!

Scorpione – Avete voglia di mistero e complotti, ma forse meglio cercarli nei libri gialli che nella realtà lavorativa...

Sagittario – Vi alzate sempre pieni di buoni propositi ma alla fine perdete venti minuti a fissare il vuoto. Concentratevi!

Capricorno – Oggi potete essere tanto produttivi, ma concedetevi anche 7 minuti di ribellione creativa (o un muffin).

Acquario – Avete avuto un’idea geniale mentre vi lavavate i denti ma l’avete già scordata? Tranquilli, tornerà!

Pesci – Da qualche tempo fate i sogni più strani del mondo. Sarà il caldo o la cena di ieri sera?

