Cosa dicono le stelle per il 26 agostoLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – La sveglia suona e voi siete super carichi, ma il caldo torrido può farvi un brutto sgambetto...proteggetevi!
Toro – Avete deciso che oggi niente può turbarvi, neppure quel collega che ha annunciato le ferie all’ultimo minuto.
Gemelli – Da sempre grandi maghi del multitasking, forse oggi dovreste fermarvi a prendere un po’ di fiato...
Cancro – Questa mattina vi siete svegliati nostalgici. Fate quella chiamata e non ve ne pentirete, o almeno provateci!
Leone – Programmare la giornata al secondo non vi aiuta a gestire meglio gli imprevisti. Capite come agire...
Vergine – Oggi il vostro carisma esce con una forza così improvvisa da sbalordire gli altri. Cosa significherà?
Bilancia – Entrate in crisi per un calzino spaiato ma non per una call all’ultimo minuto? Ritrovate le priorità!
Scorpione – Avete voglia di mistero e complotti, ma forse meglio cercarli nei libri gialli che nella realtà lavorativa...
Sagittario – Vi alzate sempre pieni di buoni propositi ma alla fine perdete venti minuti a fissare il vuoto. Concentratevi!
Capricorno – Oggi potete essere tanto produttivi, ma concedetevi anche 7 minuti di ribellione creativa (o un muffin).
Acquario – Avete avuto un’idea geniale mentre vi lavavate i denti ma l’avete già scordata? Tranquilli, tornerà!
Pesci – Da qualche tempo fate i sogni più strani del mondo. Sarà il caldo o la cena di ieri sera?