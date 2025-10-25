Cosa dicono le stelle per il 25 ottobreLe previsioni degli Astri per oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.
Ariete: Pensieri intrusivi vi riempiono la testa. Una gita fuori porta con gli amici può aiutare a schiarirsi le idee...
Toro: In amore tutto va a gonfie vele, ma un evento inaspettato cambierà presto i vostri piani...
Gemelli: Se un vostro collega vi infastidisce troppo, fatelo presente ai superiori e vedrete che tutto si sistemerà.
Cancro: L’estate è finita da un pezzo, ma voi ancora pensate con nostalgia alla vostra abbronzatura. Concentratevi!
Leone: Porsi un obiettivo mensile è sempre cosa buona e giusta. Soprattutto per i più fannulloni...
Vergine: Siete in cerca di una via di fuga dalla solita routine. Potreste cercarla tra le offerte dei voli...
Bilancia: Se state pensando di acquistare un nuovo veicolo, forse è il caso di rimandare ancora un po’.
Scorpione: State riscoprendo voi stessi attraverso un hobby a cui non avreste mai pensato. Continuate così!
Sagittario: La concentrazione va e viene... Provate a fare piccole pause durante il lavoro o lo studio, migliorerà!
Capricorno: A volte per spegnere il cervello basta un divano, un buon film e dei popcorn da gustare in compagnia.
Acquario: Il portafoglio è pieno in questo periodo. Attenzione a non svuotarlo subito con un acquisto impulsivo...
Pesci: Tenete duro ancora per un po’. Vi attendono momenti di relax da trascorrere insieme a tutta la famiglia!