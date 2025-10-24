Cosa dicono le stelle per il 24 ottobreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete – Aria di tempesta sul fronte amoroso. Prima di litigare per l’ennesima volta, uscite a farvi un giro.
Toro – Quell’amico speciale per il quale provate una cotta da sempre potrebbe sorprendervi con un invito a cena...
Gemelli – Come sbrigarsela in modo astuto e rapido? Con il principio di minima azione, come nella meccanica.
Cancro – Siete dei lupi solitari che pensano sempre a loro stessi. Oggi potete provare a fare un favore a qualcuno.
Leone – Voi, il complesso di inferiorità, non sapete nemmeno cosa sia. Gli altri sì però, e non serve ricordarglielo.
Vergine – Il vostro capo arriva finalmente da voi con delle buone notizie. Approfittatene per parlargli delle vostre ferie.
Bilancia – Avete un’aria stanca e se ne accorgono persino i vostri colleghi...approfittate del weekend per riposarvi.
Scorpione – Quando si dice che i soldi non fanno la felicità è vero, ma solo in parte. Voi, in questi giorni, siete felicissimi!
Sagittario – Settimana impegnativa. Pensate ad organizzare una bella cena in casa con gli amici di una vita!
Capricorno – Se il mondo dovesse reggersi sulle spalle di qualcuno, sarebbe sicuramente un Capricorno. Ricordatevelo.
Acquario – Se avete bisogno di uscire dalla solita routine, provate con una gita alle terme. Non ve ne pentirete!
Pesci – Amore e amicizia spesso sono separati da una linea sottile. Oggi quel filo potrebbe spezzarsi...