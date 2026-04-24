Ariete: La giornata vi chiede un po’ di spirito di iniziativa: fate il primo passo senza aspettare conferme...

Toro: Un chiarimento diretto vi libererà da un dubbio che pesa ormai da diverse settimane. Chiedetelo subito!

Gemelli: State cercando la stabilità, ma qualcosa vi invita a cambiare il vostro ritmo. Ascoltate quel segnale!

Cancro: Una scelta pratica in questa giornata rafforzerà la sicurezza e la fiducia che avete nei vostri mezzi.

Leone: Oggi optate per parole leggere ma incisive: impiegatele al meglio per creare delle alleanze preziose.

Vergine_Una bella novità romperà la vostra noiosa routine e riaccenderà tutto il vostro entusiasmo. Finalmente!

Bilancia: Quello che più vi serve è protezione emotiva: scegliete bene con chi condividere i vostri pensieri...

Scorpione: Un gesto inatteso oggi vi scalderà il cuore, ridimensionando parecchio una recente preoccupazione.

Sagittario: L’energia dentro di voi è sempre più in crescita: canalizzatela appieno verso un obiettivo concreto.

Capricorno: Non dimenticate mai di lasciare spazio anche agli altri: la collaborazione rafforza il vostro successo.

Acquario: In questa giornata libera riorganizzate le priorità e gli impegni: alleggerire un po’ l’agenda vi farà bene.

Pesci: Provate ad accettare di buon grado un piccolo imprevisto: potrà portarvi un vantaggio nascosto...

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