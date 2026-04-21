Cosa dicono le stelle per il 21 aprileLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
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Ariete: Abbandonate ogni speranza: quel calzino sul pavimento non finirà da solo al suo posto. Agite voi!
Toro: Vi dicono spesso che siete testardi, oggi ve ne renderete conto anche voi. A furia di sbattere la testa...
Gemelli: I vostri desideri più grandi? Li avete chiusi a chiave in fondo al cuore per paura di essere feriti. Apritevi...
Cancro: Siete infastiditi per aver ricevuto un consiglio non richiesto? Lasciar correre vi aiuterà a riderci su.
Leone: La faccia triste non vi si addice: andate a fondo di ciò che vi succede e tornerete a splendere presto.
Vergine: Essere sinceri non è facile, ma siete sulla buona strada. Finalmente risolverete un conflitto datato...
Bilancia: Qualcuno gravita nella vostra orbita sentimentale, ma non sapete bene che decisione prendere. Aspettate.
Scorpione: Quando un giudizio affiora nella vostra testa, ricordatevi che tutti hanno una storia fatta di luci e ombre.
Sagittario: Oggi una sfumatura di felicità vi colora la giornata, ma non avete idea del perché. Guardatevi dentro.
Capricorno: Quell’appuntamento si avvicina e vi sentite nervosi. Tranquilli, cuore e testa sapranno come fare!
Acquario: Buttarvi o tirare il freno? Le paure non vi mancano, ma aspettavate questo momento da una vita intera.
Pesci: A volte vi sentite buffi e impacciati, ma chi vi conosce sa apprezzarlo. Rideteci su con chi vi vuole bene!