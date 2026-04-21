Il minimo comune denominatore dei concerti è l'elevata qualità. L'obiettivo è la circolazione di musicisti, idee e linguaggi. Al via la IX edizione del Jazz Club Network nato dalla visione sinergica tra il CeDAC e il Jazzino di Cagliari. Proprio il locale cagliaritano tiene a battesimo l'apertura giovedì alle 21.45 (replica venerdì al Vecchio Mulino di Sassari alle 20.30) con "Omaggio a Chet Baker".

Protagonista il trio composto da Luca Aquino alla tromba, Bebo Ferra alla chitarra e Salvatore Maiore al contrabbasso. Non una semplice celebrazione, ma una ricerca profonda sull'essenzialità del fraseggio e sul controllo timbrico, elementi che hanno reso iconico il celebre trombettista americano.

Il progetto nasce ìcon l’intento di esplorare l’eredità stilistica di Chet Baker. Un live in cui l’assenza di percussioni enfatizza la gestione degli spazi e la precisione ritmica, dove ogni strumento alterna funzioni melodiche e di accompagnamento. La scaletta rilegge standard significativi e brani originali che ricalcano l’estetica di Baker attraverso diverse fasi della sua carriera. La performance unisce la tradizione del cool jazz a una ricerca sonora contemporanea, offrendo un linguaggio attuale e rigoroso.

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