Tutte le stagioni prima o poi finiscono nel capoluogo, tranne quella del jazz: e giovedì 23 ne sarà testimonianza un'altra volta, con l'inizio della rassegna primaverile "A tu per duo" di Forma e Poesia nel Jazz, che esordirà alle 21 con il live di Simona Severini e Jacopo Ferrazza al Bflat, in via del Pozzetto 9 a Cagliari. La manifestazione proseguirà in altri tre appuntamenti, in programma per il 9 maggio con Silvia Manco e Antonello Sorrentino al JazzArt, il 14 maggio con Karima e Walter Ricci e il 28 maggio con Eleonora Strino e Claudio Vignali, entrambe le sere al Bflat.

"A tu per duo" parte quindi dalla scelta di concentrarsi sul dialogo musicale a due, come una delle forme più intime e rivelatrici del linguaggio jazzistico: da qui anche la selezione delle due location come dimensioni raccolte, in cui l'ascolto possa assumere i tratti di un rapporto condiviso e quasi confidenziale tra artisti e pubblico.

E ad aprire le danze sarà quindi il sodalizio artistico di Severini (voce e chitarra) e Ferrazza (contrabbasso), nato nel 2022 ed evolutosi nel tempo grazie alla spontanea intesa tra i due, costruita attorno a un repertorio che include tracce originali, rivisitazioni degli standard del genere e tributi a grandi autori, come Joni Mitchell. Insieme hanno calcato i palchi italiani e internazionali, arrivando all'esordio discografico in duo con "Dream Scenario", uscito lo scorso novembre.

La milanese Severini, che con maestria si muove tra jazz e canzone d'autore, ha negli anni collaborato con artisti come Pacifico, Enrico Pieranunzi, Giorgio Gaslini e Gabriele Mirabassi, dividendosi tra un percorso solista – a cominciare dal debutto con l'extended-play "Ipotesi" (2020) – e l'attività con i Fedra, gruppo di cui è cofondatrice e con il quale ha pubblicato nel 2024 l'omonimo, primo album. Da meno non è Ferrazza, tra i più apprezzati contrabbassisti della scena tricolore e vincitore di Premio Siae 2018 e Global Music Awards 2022, che nel corso della sua carriera ha invece affiancato Dave Liebman, Nicola Piovani, Fabrizio Bosso, George Garzone, Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Greg Hutchinson, Mario Biondi, lo stesso Pieranunzi e tanti altri ancora.

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