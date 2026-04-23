Un ruvido folk dal cuore dell'America, di cui evidentemente c'è qualcosa anche in Ogliastra: questo venerdì farà ritorno nell'Isola il cantautore e chitarrista Charles Dillinger, per un live con la sua band The Dry Rivers all'Off del capoluogo, in via Eleonora d'Arborea dalle 20 tra sonorità rurali statunitensi e rock "da colletti blu".

Nato e cresciuto fra le cime ogliastrine, l'artista ha mosso i primi passi come voce di alcuni progetti punk e metal, per poi decidere di imbracciare la chitarra acustica e dedicarsi alla passione per il folk a stelle e strisce nelle sue varie sfumature, e nella quale l'esperienza con i precedenti generi resta comunque una forte guida. Dopo aver esordito con l'extended-play "Glory Days, Lonesome Nights" (2020), Charles Dillinger ha proseguito con numerosi singoli negli anni a seguire, arrivando a un sound più maturo che mescola l'intimo storytelling folk alle melodie di matrice punk rock.

Con svariati concerti all'attivo tra l'Italia settentrionale e il resto d'Europa, il cantautore ha di recente inaugurato un nuovo percorso in trio grazie ai The Dry Rivers, con la quale va ad approfondire il versante più heartland rock e red dirt della sua originale ispirazione, con la possibilità di nuove direzioni e fresche uscite a venire.

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