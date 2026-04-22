Alla finale del Festival folk Musica nelle Aie c'è anche una band sarda: il quartetto sassarese Double Dose ha infatti superato le selezioni nelle quali sono stati coinvolti 70 artisti provenienti da tutta Italia, approdando fra i 18 che si giocheranno la finalissima dello storico festival che si terrà dal 7 al 10 maggio prossimi a Castel Raniero, sulle colline di Faenza.

Nato a Sassari nella primavera del 2014, il progetto Double Dose è composto da Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Danilo Mura e Claudio Spanu. La band, reduce da un tour europeo, affonda le sue radici nel country, folk americano e nella tradizione irlandese, con una forte attenzione all’identità musicale sarda. Proprio questa capacità di intrecciare linguaggi diversi, mantenendo saldo il legame con il territorio, sta contribuendo a far emergere il gruppo nel circuito delle rassegne dedicate alla musica d’autore e alla tradizione. a conferma del valore di una proposta artistica che unisce ricerca, autenticità e spirito popolare.

La partecipazione alla fase conclusiva del festival rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, ma anche un’occasione di visibilità importante in un festival che celebra l’incontro tra culture popolari, tradizioni e nuove interpretazioni. I Double Dose porteranno così sul palco la loro cifra sonora, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la Sardegna e il proprio percorso artistico.

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