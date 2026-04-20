Con la serata “Voci nell’organo” prosegue la XXVI Rassegna Internazionale Organistica inserita nel Festival del Mediterraneo e ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Mercoledì alle 20.30, nella basilica del Sacro Cuore a Sassari doppio concerto con l’organista tedesco Franz Hauk e i Giovani Cantori del Lolek Vocal Ensemble, diretti da Barbara Agnello.

Franz Hauck, organista, direttore di coro e direttore d’orchestra, ma anche docente di musica sacra e prassi esecutiva storica a Monaco di Baviera, eseguirà due capolavori di Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in do minore BWV 546 e Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, primo dei suoi Corali Schübler, rielaborazione per organo del quarto movimento della Cantata BWV 140. Dell’organista e compositore francese Charles-Marie Widor sarà invece proposta la Sinfonia per organo op. 42/1, scritta nel 1879 e strutturata in tre movimenti (Allegro vivace, Allegro cantabile e Toccata).

Musicalmente variegato invece il programma dei Giovani Cantori del Lolek Vocal Ensemble, ragazzi e ragazze cresciuti nel coro di voci bianche del Lolek: Evening Rise (tradizionale nativi americani, arrangiamento Meinhard Ansohn), ⁠O Cor Soave (lauda medievale), ⁠Cristo al morir tendea (Fra Marc’Antonio da San Germano), ⁠Jesu Rex Admirabilis (Giovanni Pierluigi Da Palestrina), ⁠Son questi i crespi crini (Claudio Monteverdi), ⁠Bocca (M. Napolitano), Manhã De Carnaval (di Luiz Bonfà, autore della colonna sonora in stile Bossa Nova di Orfeo Negro, da cui è tratto il brano), ⁠Tourdion (Anonimo secolo XVI).

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