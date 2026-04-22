Conto alla rovescia per il Primo maggio di Olbia, atteso dopo due anni di stop, che festeggia undici edizioni in una nuova sede sul mare. Protagonista la musica, sul palco del parco Mario Cervo si alternano artisti provenienti da tutta la Sardegna.

Presentata dalla giornalista Antonella Brianda, la tradizionale maratona musicale ospita la cantautrice Chiara Effe, l'artista Manuella, il progetto Purple drip, la Funky Jazz Orchestra e l’ensemble En Clave Jazz.

«Una scelta, quella di rivolgersi a nomi e band sarde, che ha una duplice valenza: un nuovo inizio, in una nuova location, significa ripartenza che è riscoperta di origini e radici ed è anche un test per verificare le capacità del parco e per iniziare a costruire una nuova storia», dice il presidente dell'associazione culturale Eventi Frizzanti che ha organizzato la manifestazione, Pietro Carta.

Il Primo Maggio parte la mattina alle 10:30 con iniziative che arriveranno l’intera giornata, il programma è in via di definizione. «Il ritorno del Primo Maggio a Olbia è un segnale importante per tutta la nostra comunità: eventi come questo rappresentano un momento di incontro, partecipazione e condivisione, capaci di unire generazioni diverse attraverso la musica e le attività culturali», ha commentato l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra.

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