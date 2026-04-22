Cosa dicono le stelle per il 22 aprile 2026La giornata segno per segno
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Ariete: Sfruttate le prime ore del mattino per studiare, lavorare o svagarvi, invece di lamentarvi per il poco tempo.
Toro: Con calma e pazienza, riuscirete a smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte di alcuni colleghi.
Gemelli: Compravendite e spostamenti di proprietà sono complicati: agite con cautela se proprio non potete aspettare.
Cancro: Emozioni intense arricchiscono il quotidiano. Datevi un po’ di tempo per elaborarle e trarre le giuste conclusioni.
Leone: Non lasciate che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni. L’amore vi strizza l’occhio...
Vergine: L’ambito professionale è in primo piano, mentre sullo sfondo rimane una vita affettiva poco gratificante...
Bilancia: La vita di relazione vi impegna più del solito. Curate la qualità del rapporto e guardate ai contrasti come stimoli.
Scorpione: Dal pomeriggio cercate di riconquistare quell’equilibrio che vi consente di rimediare a eventuali distrazioni.
Sagittario: Giornata scorrevole e produttiva. In serata avvertite una certa stanchezza: pensate solo a riposarvi.
Capricorno: Una nuova amicizia può risvegliare emozioni e speranze, facendovi tornare la voglia di sorridere.
Acquario: Le piccole grane quotidiane vi innervosiscono più del dovuto. Sicuri che non ci sia qualcosa sotto?
Pesci: Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po’ di egoismo e perdere delle occasioni.