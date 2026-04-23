Cosa dicono le stelle per il 23 aprile 2026La giornata segno per segno
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Ariete_Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Ma dovete volerlo veramente...
Toro_Gli avvenimenti si susseguono così freneticamente che fate addirittura fatica a starci dietro.
Gemelli_Accordi, proposte e nuove collaborazioni non tarderanno a presentarsi alla vostra porta. Siete pronti?
Cancro_In campo professionale potete concretizzare molto e ottenere riscontri economici interessanti...
Leone_Le problematiche affettive vanno risolte: accettate l’evidenza e preparatevi a ricominciare da capo.
Vergine_Nuove amicizie, incontri e progetti lavorativi fanno volare la fantasia, ma sono ancora tutti da costruire.
Bilancia_Coltivate l’autostima e la fiducia nelle vostre capacità. Soltanto così potrete ottenere i risultati sperati.
Scorpione_La confusione regna sovrana in casa. Per fare ordine avete bisogno di confrontarvi con gli altri.
Sagittario_Fase lenta ma costruttiva. Tirate dritto verso l’obiettivo, senza badare alle chiacchiere che vi circondano.
Capricorno_Un viaggio vi dà nuova forza, permettendovi di vivere esperienze al di fuori della vostra cerchia.
Acquario_Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti da chi apprezza il vostro operato.
Pesci_Se cercate un’occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgetevi ad ambienti diversi dal solito.