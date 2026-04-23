Ariete_Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Ma dovete volerlo veramente...

Toro_Gli avvenimenti si susseguono così freneticamente che fate addirittura fatica a starci dietro.

Gemelli_Accordi, proposte e nuove collaborazioni non tarderanno a presentarsi alla vostra porta. Siete pronti?

Cancro_In campo professionale potete concretizzare molto e ottenere riscontri economici interessanti...

Leone_Le problematiche affettive vanno risolte: accettate l’evidenza e preparatevi a ricominciare da capo.

Vergine_Nuove amicizie, incontri e progetti lavorativi fanno volare la fantasia, ma sono ancora tutti da costruire.

Bilancia_Coltivate l’autostima e la fiducia nelle vostre capacità. Soltanto così potrete ottenere i risultati sperati.

Scorpione_La confusione regna sovrana in casa. Per fare ordine avete bisogno di confrontarvi con gli altri.

Sagittario_Fase lenta ma costruttiva. Tirate dritto verso l’obiettivo, senza badare alle chiacchiere che vi circondano.

Capricorno_Un viaggio vi dà nuova forza, permettendovi di vivere esperienze al di fuori della vostra cerchia.

Acquario_Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti da chi apprezza il vostro operato.

Pesci_Se cercate un’occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgetevi ad ambienti diversi dal solito.

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