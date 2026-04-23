Unire la musica a un'esperienza multisensoriale, fra installazioni e visuals: questa la missione del collettivo Devotion, che venerdì 24 illuminerà anche il Fabrik di Cagliari in una nuova serata multimediale. Alle 21 apriranno le porte del locale di via Mameli 216, vedendo poco dopo sul palco la musica visionaria di Culto di Eris e Confrontational.

Fondendo l'estetica darkwave con la viscerale urgenza di generi apparentemente distanti come post-punk ed elettronica, il progetto Confrontational origina nel cagliaritano ed esordisce nel 2015 con l'extended-play "Done With You", a cui segue una trilogia divenuta di culto, con gli album "A Dance of Shadows" (2015), "Kingdom of Night" (2016) e "The Burning Dawn" (2017), in un'esplosiva discografia completata dall'ultimo "Cut" (2023), per NewRetroWave Records. Forte di collaborazioni internazionali con artisti come Cody Carpenter e Tobias Bernstrup, il gruppo ha suonato in festival come Wave Gotik Treffen, Frantic Fest e Synthzilla, condividendo i palchi con altri celebri artisti europei.

Formato invece nel 2018 come Os Sacres, il Culto di Eris si definisce come una "setta" dedita alla dea della discordia, in performance dal vivo che prendono vera e propria forma di funzione religiosa, spaziando dalla darkwave al synth punk fino a sonorità industriali e affini. In un immaginario che si muove tra visioni distopiche, culti pagani e una radicale critica ai valori della società moderna, la nostalgia anni Ottanta corre sui binari di martellanti ritmiche elettroniche.

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