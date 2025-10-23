Cosa dicono le stelle per il 23 ottobreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Cercate di domare il fuoco che è in voi. A volte il silenzio vale più di mille parole. Pensateci.
Toro: Periodo roseo per le vostre finanze. Tenete monitorata la casella mail: tante le novità in arrivo questo mese.
Gemelli: Vi chiamano gli eterni Peter Pan per un motivo. Ad un certo punto però, il cordone ombelicale va reciso...
Cancro: Se vi sentite spossati e le energie scarseggiano, potrebbero essere i primi malanni di stagione. Curatevi.
Leone: L’apparenza non è tutto e lo shopping può essere terapeutico, ma non curativo. Per quello serve la psicologia.
Vergine: Dopo mesi difficili vedete finalmente la luce in fondo al tunnel. Attendete ancora un po’, coraggio.
Bilancia: Tornate ad essere le persone carefree che siete sempre state. Lasciate andare le preoccupazioni!
Scorpione: Ultimamente siete un po’ sbadati. Dimentichereste anche la testa se non fosse attaccata al collo...
Sagittario: Vi attende un inverno molto passionale. Sfruttate ogni occasione per divertirvi con il vostro partner.
Capricorno: Se vi trovate in una situazione di difficoltà, sappiate che potete sempre contare sul vostro savoir-faire.
Acquario: Fine settimana libero? Prenotate un viaggio! Non vi serve altro che uno zaino e tanta voglia di scoperta.
Pesci: Se state pensando di cambiare lavoro, questo è un buon momento per controllare le offerte online...