Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Cercate di domare il fuoco che è in voi. A volte il silenzio vale più di mille parole. Pensateci.

Toro: Periodo roseo per le vostre finanze. Tenete monitorata la casella mail: tante le novità in arrivo questo mese.

Gemelli: Vi chiamano gli eterni Peter Pan per un motivo. Ad un certo punto però, il cordone ombelicale va reciso...

Cancro: Se vi sentite spossati e le energie scarseggiano, potrebbero essere i primi malanni di stagione. Curatevi.

Leone: L’apparenza non è tutto e lo shopping può essere terapeutico, ma non curativo. Per quello serve la psicologia.

Vergine: Dopo mesi difficili vedete finalmente la luce in fondo al tunnel. Attendete ancora un po’, coraggio.

Bilancia: Tornate ad essere le persone carefree che siete sempre state. Lasciate andare le preoccupazioni!

Scorpione: Ultimamente siete un po’ sbadati. Dimentichereste anche la testa se non fosse attaccata al collo...

Sagittario: Vi attende un inverno molto passionale. Sfruttate ogni occasione per divertirvi con il vostro partner.

Capricorno: Se vi trovate in una situazione di difficoltà, sappiate che potete sempre contare sul vostro savoir-faire.

Acquario: Fine settimana libero? Prenotate un viaggio! Non vi serve altro che uno zaino e tanta voglia di scoperta.

Pesci: Se state pensando di cambiare lavoro, questo è un buon momento per controllare le offerte online...

