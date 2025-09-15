Cosa dicono le stelle per il 15 settembreCosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni dello Zodiaco!
Ariete – Periodo pesante sul fronte professionale: se scoprite delle ferie arretrate, prendetele e scappate lontano!
Toro – I problemi si affrontano sempre a testa alta: ritrovate la forza interiore e superate un demone del passato.
Gemelli – Spensieratezza e relax sono le parole che descrivono al meglio questa giornata in cui vi sentite leggeri.
Cancro – Arrabbiarsi per un commento uscito male è giusto. Altrettanto giusto è farlo con garbo e comprensione.
Leone – Non accumulate troppe emozioni represse. Il rischio è che a un certo punto potreste esplodere di botto.
Vergine – Se vi sentite fiacchi e spossati non vi preoccupate, non siete gli unici. Il consiglio? Una bella passeggiata.
Bilancia – Contrariamente a quanto si pensi, non sempre sapete bilanciare le vostre reazioni. Oggi è quel giorno.
Scorpione – Una passione inaspettata vi travolgerà in questa giornata un po’ sottotono. Sappiate cavalcare l’onda!
Sagittario – Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. La persona che vi aveva fatto un torto vi porgerà le scuse.
Capricorno – Se qualcuno vi accusa di essere troppo polemici, rispondete che è il vostro spirito critico a parlare.
Acquario – Godere delle bellezze della natura è il vostro obiettivo di oggi: preparate un pic-nic e andate al parco!
Pesci – Un imprevisto al lavoro potrebbe inficiare la vostra ritrovata serenità. Affrontatelo e poi dimenticatelo.