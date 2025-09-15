Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni dello Zodiaco!

Ariete – Periodo pesante sul fronte professionale: se scoprite delle ferie arretrate, prendetele e scappate lontano!

Toro – I problemi si affrontano sempre a testa alta: ritrovate la forza interiore e superate un demone del passato.

Gemelli – Spensieratezza e relax sono le parole che descrivono al meglio questa giornata in cui vi sentite leggeri.

Cancro – Arrabbiarsi per un commento uscito male è giusto. Altrettanto giusto è farlo con garbo e comprensione.

Leone – Non accumulate troppe emozioni represse. Il rischio è che a un certo punto potreste esplodere di botto.

Vergine – Se vi sentite fiacchi e spossati non vi preoccupate, non siete gli unici. Il consiglio? Una bella passeggiata.

Bilancia – Contrariamente a quanto si pensi, non sempre sapete bilanciare le vostre reazioni. Oggi è quel giorno.

Scorpione – Una passione inaspettata vi travolgerà in questa giornata un po’ sottotono. Sappiate cavalcare l’onda!

Sagittario – Potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. La persona che vi aveva fatto un torto vi porgerà le scuse.

Capricorno – Se qualcuno vi accusa di essere troppo polemici, rispondete che è il vostro spirito critico a parlare.

Acquario – Godere delle bellezze della natura è il vostro obiettivo di oggi: preparate un pic-nic e andate al parco!

Pesci – Un imprevisto al lavoro potrebbe inficiare la vostra ritrovata serenità. Affrontatelo e poi dimenticatelo.

