Trentacinquesimo e ultimo concerto mercoledì alle 19 nella sala Sassu per la stagione “I Mercoledì del Conservatorio” 2025. Nell'istituto musicale sassarese si esibiranno i vincitori del Premio Eggman-Giangrandi 2024 Lorenzo Felicioni e Tommaso Ridolfi.

Il duo pianistico, proporrà il Concertino op. 94 di Dmitrij Šostakovič, la Rapsodie Espagnole di Maurice Ravel nella versione per due pianoforti dell’autore e Le sacre du printemps nella riduzione per pianoforte di Igor Stravinskij. L’ingresso al concerto è libero.

Il duo Felicioni-Ridolfi, menzionato nel 2022 tra i finalisti del Premio nazionale delle arti per la musica da camera, ha vinto il premio Carles and Sofia Victory Award 2025 che vale una tournée in Spagna e Italia e una registrazione per l’etichetta KNS Classical. Sin dalla sua formazione, nel 2019, il duo ha partecipato a importanti rassegne concertistiche italiane ed estere, tra cui il Festival Tel-Hai International di Tel Aviv e il Pianofestival Twente in Olanda.

© Riproduzione riservata