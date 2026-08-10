Prosegue la rassegna cinematografica estiva con il sesto appuntamento in calendario, in programma mercoledì alle 21 in piazza Tina Anselmi. Per l’occasione sarà proiettato The Father, il pluripremiato film diretto da Florian Zeller e interpretato da Anthony Hopkins, protagonista di una toccante storia sul tema della perdita della memoria e del deterioramento cognitivo.

La pellicola racconta la vita di un uomo anziano alle prese con i cambiamenti legati alla demenza e con la progressiva difficoltà a distinguere ciò che accade realmente da ciò che percepisce. Una condizione che coinvolge inevitabilmente anche le persone che gli stanno accanto, mettendo alla prova i legami familiari e il rapporto con la cura.

Attraverso una narrazione originale e coinvolgente, The Father conduce lo spettatore dentro l’esperienza della malattia, affrontando con sensibilità temi come la memoria, le relazioni affettive, la fragilità e il sostegno alle persone più vulnerabili.

La scelta del film si inserisce quindi in un percorso che va oltre la semplice proposta cinematografica, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su una realtà che interessa sempre più famiglie e che pone importanti interrogativi sul ruolo della cura e dell’assistenza.

L’appuntamento sarà anche un momento di incontro e socialità, con la possibilità di vivere il cinema in uno spazio pubblico e all’aperto. L’ingresso è gratuito e la proiezione avrà inizio alle 21.

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