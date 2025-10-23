Cagliari è pronta a celebrare la generazione che ha vissuto i pomeriggi davanti alla televisione per guardare la televisione con un evento speciale: Chiamami Millennial, in programma il 27 dicembre 2025 alle 21 al Padiglione D della Fiera.

Organizzato da La Via del Collegio in collaborazione con Impressioni, lo spettacolo coinvolgerà Matteo Siddi e Roberta Gaviano, due attori e cantanti che, tra musica, recitazione e danza, guideranno il pubblico in un viaggio nei ricordi di chi oggi ha tra i 30 e i 45 anni.

Non si tratta solo di riascoltare le sigle e le canzoni più amate, ma di rivivere l’atmosfera unica dei pomeriggi anni ’90, fatti di cartoni animati, merende, giochi, suoni e immagini che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di una generazione.

Lo spettacolo intreccia storie, musica e persino la presenza dell’iconica Mascotte One, storica figura del programma televisivo Bim Bum Bam, accompagnata da ballerine e coriste.

Il dress code invita a vestirsi con abiti ispirati alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90: jeans a vita alta, colori fluo, salopette e magliette stampate con i miti di quell’epoca, per un tuffo autentico nel passato.

Inoltre, i partecipanti sono invitati a portare un oggetto personale della propria infanzia — un gioco, una foto o un ricordo — per rendere ancora più speciale questo grande incontro generazionale.

Chiamami Millennial è un’occasione per ritrovarsi, cantare, sorridere e condividere emozioni, riscoprendo quella leggerezza e quel senso di meraviglia che solo gli anni ’90 sapevano regalare.

